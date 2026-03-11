El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó este miércoles la captura de alias Negro Duván, uno de los hombres de confianza de alias Calarcá, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las Farc.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el oficial entregó detalles de la captura y publicó un video de la misma, en el que se observa a uniformados de la Policía leyendo los derechos y esposando a ‘Negro Duván’ en plena vía pública.

El general Rincón indicó que alias Negro Duván es señalado como principal cabecilla financiero de la estructura ‘Rodrigo Cadete’, perteneciente al grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, facción al servicio de alias Calarcá.

Su detención se produjo durante controles viales de la Policía en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

“Este hombre, con cerca de 10 años de trayectoria delictiva, sería hombre de confianza de alias Calarcá y alias Cotiz, y habría sido designado para expandir las finanzas ilegales de esta organización en los departamentos de Huila y Caquetá”, detalló el director de la Policía Nacional.

Agregó que alias Negro Duván también sería el responsable de más de seis homicidios y estaría implicado en el secuestro de dos caficultores en Acevedo, Huila, presuntamente por el no pago de extorsiones.

Además, presentaba una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. Días antes de su captura, las autoridades le habían incautado $184 millones de pesos en efectivo, presuntamente provenientes de economías ilícitas.