La Universidad del Magdalena puso en funcionamiento su segunda Residencia Estudiantil ubicada en el barrio Los Laureles, con capacidad para 38 estudiantes.

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Son 410 metros cuadrados, cuatro pisos, siete apartamentos y 15 habitaciones, entregados por el rector Pablo Vera Salazar y por Jaime Avendaño, director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales SAE.

La adecuación del edificio, incautado por el Gobierno Nacional al narcotráfico, costó $684 millones.

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El inmueble —cedido por la SAE— fue adaptado para alumnos de fuera de la ciudad de Santa Marta y de escasos recursos que necesitan apoyo en vivienda, alimentación e internet.

La universidad asume operación y mantenimiento, por lo que el servicio es gratuito y se articula con matrícula cero y los programas de permanencia como Talento Magdalena.

Vera Salazar destacó que “la residencia cumple un sueño del movimiento estudiantil” y pidió a los beneficiarios estudiar y devolver a la sociedad lo recibido.

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Por su parte el director para el Caribe de la SAE, Jaime Avendaño, resaltó que “convertir bienes incautados en oportunidades educativas, transforma el territorio”.

La edificación cuenta con WiFi, seguridad, agua purificada y acompañamiento psicosocial y académico para sus habitantes.

Esta residencia se suma a la sede Ancestral del barrio La Bolivariana, inaugurada en el 2025, la cual da aposento a 33 indígenas. Esta hace parte del plan de inclusión e interculturalidad de Unimagdalena.