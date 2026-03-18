A pocos días del inicio de las obras del megaproyecto “4 en 1”, uno de los proyectos más ambiciosos de la administración del alcalde Dumek Turbay para mitigar las históricas inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, la alcaldía de Cartagena implementó el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para las intervenciones.

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Ya están instalados los dispositivos de seguridad vial tales como maletines, señalización de desvío, inicio y finalización de obra, como actividades preliminares del proyecto, el cual, además del control de inundaciones también comprende rehabilitación vial de la avenida Chile, desde el edificio Portomarine en Bocagrande hasta el Club Naval en la punta de Castillogrande.

El mismo proyecto contempla modernizar la protección costera de todo el litoral de la bahía de Cartagena, entre los dos barrios, y la renovación urbana del peatonal, parques y plazas del sector.

“Invitamos a la comunidad a estar atenta a las actualizaciones y a participar en los espacios de socialización del proyecto, debido a que obras tan integrales y ambiciosas como esta, con tantos componentes, multiplican el estrés vial y ciertas afectaciones colaterales que son menores frente a los beneficios y la necesidad de la obra. Por eso pedimos paciencia, participación y que las comunidades apropien este proyecto como suyo y de ciudad”, pidió el alcalde Dumek Turbay Paz.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

Así será en Plan de Manejo de trafico:

- Señalizarán los accesos y salidas de vehículos de los predios ubicados en la zona del proyecto.

- Cierre total de la Carrera 3 entre la Calle 10 y la Carrera 2, a la altura del Edificio Porto Marine, en Bocagrande.

- Cambio de sentido vial de la Calle 10 entre la Carrera 3 y la Carrera 2, en Bocagrande.

- Los vehículos provenientes de la Avenida Chile podrán tomar la Calle 10 hasta la Carrera 2, donde se habilitarán dos carriles en contraflujo para permitir la salida de vehículos del barrio Bocagrande.

- La Avenida Chile, entre la Calle 9 y la Calle 10, funcionará en único sentido de circulación.