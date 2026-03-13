En medio de una reunión convocada para analizar la situación de la institución educativa San Juan del Córdoba, donde la comunidad ha denunciado problemas relacionados con posibles riesgos sanitarios y la infraestructura del plantel, un estudiante confrontó públicamente al alcalde Ciénaga, Luis Fernando Quintero.

Leer más: Se apagó el Sonido Bestial

El bochornoso momento, en el que la joven le reclama a Quintero por estar ‘pegado’ del celular mientras discuten temas de interés para la comunidad educativa, quedó registrado en video y se hizo viral.

“Me parece una falta de respeto que todos estemos hablando sobre el problema y demos nuestros puntos de vista y usted esté pegado en el teléfono”, le dice la estudiante frente a los asistentes del encuentro.

Ante el bochornoso momento, los otros alumnos se burlaron del mandatario y este aseguró, un poco ofuscado, que “yo estoy copiando lo que ustedes están diciendo”.

Ver también: Así cayó alias Fabián, uno de los menores implicados en el crimen de las hermanas Hernández en Malambo

En el video se observa como la joven interrumpe a estudiantes y docentes que exponían sus preocupaciones para reclamarle al alcalde por el uso de su teléfono.

El momento generó múltiples reacciones por parte de los internautas, ya que algunos usuarios destacaron la actitud de la joven por exigir la atención a las autoridades, mientras otros cuestionaron la postura del alcalde durante la reunión.

Le sugerimos: ‘Fabián’, vinculado al crimen de las hermanas Hernández en Malambo, murió en medio de un operativo policial en Maracaibo

Hasta el momento, el alcalde Luis Fernando Quintero no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente, que se volvió tendencia en redes sociales.