Un motín registrado en la noche del pasado lunes 16 de marzo en el Centro Transitorio Norte de Santa Marta dejó como saldo un interno muerto, varios heridos y la fuga de entre 30 y 40 personas privadas de la libertad, según información preliminar de la Seccional de Policía Judicial (CTI) Magdalena.

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De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos se produjeron hacia las 9:00 p.m. en el centro de reclusión ubicado en el Centro Histórico de la ciudad. Durante la asonada, un grupo de internos habría alterado el orden interno y posteriormente vulnerado los controles de custodia, logrando salir a la vía pública.

En medio de los disturbios, los reclusos utilizaron objetos contundentes como piedras y botellas para atacar a los uniformados encargados de la vigilancia, lo que obligó la intervención de unidades policiales para restablecer el control.

El informe preliminar da cuenta de una persona privada de la libertad fallecida por impacto de arma de fuego en circunstancias que son materia de verificación. Asimismo, tres internos resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados a un centro asistencial.

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En cuanto a la fuerza pública, tres uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta resultaron lesionados en el rostro como consecuencia de las agresiones, y también recibieron atención médica.

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De manera preliminar, se ha conocido que la alteración podría estar relacionada con información que habrían recibido los internos sobre un eventual traslado a otros centros penitenciarios. No obstante, los hechos permanecen bajo investigación.

Fuga masiva y operativos de recaptura

En el marco de los hechos, se reportó la fuga de entre 30 y 40 internos. Sin embargo, el número exacto no ha podido ser establecido debido a que varios de ellos se dispersaron en la vía pública durante el desarrollo de la asonada.

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Las autoridades mantienen operativos de control y búsqueda en distintos puntos de la ciudad con el fin de lograr la recaptura de los evadidos y restablecer plenamente el orden público.