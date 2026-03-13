Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En la noche de este jueves 12 de marzo se registró un ataque a bala en Ciénaga, Magdalena, que dejó como saldo dos hombres muertos y otro gravemente herido.

De acuerdo a reportes en grupos de apoyo, el hecho se presentó la calle 18 con carrera 24 del municipio mencionado, en el departamento del Magdalena, entre los barrios Porvenir y La Floresta.

Lo que se sabe es que las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos que también se movilizaban un vehículo similar y les dispararon en repetidas ocasiones.

Al parecer, el ataque alcanzó a otra personas que iba pasando por el sitio del atentado. Esta fue trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con testigos, los hombres que fueron impactados por las balas estarían vinculados al oficio de cobradiarios y provenían de la Sierra Nevada.

