Luego de la fuga de tres reclusos de la Cárcel Distrital El Bosque, la Alcaldía de Barranquilla, en coordinación con la Policía Metropolitana, anunció el ofrecimiento de hasta $10 millones de pesos en recompensa por información que permita la recaptura de los fugados.

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Paralelo al grupo interdisciplinario que se creó para la búsqueda de los tres hombres, el Distrito indicó que “se coordinaron acciones con la fuerza pública para realizar un ‘Plan Candado’ en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales”.

Las autoridades identificaron a los reclusos fugados como Gabriel Garcelan Del Castillo, Carlos Andrés Carriosa Hernández y Abel Moisés Ramos Jiménez, quienes son sindicados de delitos como hurto y porte ilegal de armas de fuego, según apunta la alcaldía.

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“El Distrito solicitó a la empresa de seguridad privada encargada de la seguridad del centro carcelario que se realice una investigación interna y se entregue a la Administración distrital y los entes de control un informe en el que se detallen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos que derivaron en la fuga de estos privados de la libertad”.

Finalmente, la Alcaldía de Barranquilla invitó a la comunidad a que proporcione cualquier información sobre estos tres sujetos a la Línea Contra el Crimen 3178965523 de la Policía y el 123.

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