Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a una bebé de un año y ocho meses en el municipio de Plato, en el departamento del Magdalena.

El detenido fue identificado por las autoridades como Omar José Castellar de Oro, quien fue imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado e intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y arma blanca, los cuales no aceptó.

El crimen de la menor fue cometido el pasado 22 de noviembre, cuando el hombre de 48 años, habría ingresado a una vivienda – ubicada exactamente en el corregimiento de Apure – y atacado con un arma cortpunzante a la bebé, identificada como Luciana Piña Cardona, quien se encontraba en brazos de su madre.

Según versiones de la comunidad, el agresor estaría pretendiendo a la madre de la bebé, una joven de 15 años y, ante el rechazo de la adolescente, optó por atacar a la niña mientras dormía en una de las habitaciones de la vivienda.

La tesis de la Fiscalía es sostener que este individuo no solo sería autor de un hecho atroz sino demostrar que la pequeña Luciana Piña es otra víctima más de la llamada violencia vicaria.

Según la Universidad Complutense de Madrid, “la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación de los cadáveres en muchas ocasiones”.

“El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas/os. El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer para siempre; pero es habitual la manipulación de hijas o hijos para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan”, agrega la institución académica.

Cifras de la Fundación Contra la Violencia Vicaria indican que al cierre de 2023, al menos 2.517 mujeres fueron víctimas de esta violencia en Colombia. Para el primer trimestre de 2024, se han reportaron 890 casos.

Años atrás caminaba en el Congreso hay un proyecto de ley que buscaba poner un control sobre la violencia vicaria.

En el senado se debatió el proyecto de Ley Gabriel Esteban, con el cual se buscaba reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria en Colombia.

La iniciativa, que se daba en homenaje a Gabriel Esteban, asesinado en 2022 por su propio padre, planteaba adicionar un nuevo artículo al código penal creando los delitos de homicidio vicario y violencia vicaria.

El proyecto “busca llenar el vacío jurídico que existe actualmente en el país, en el cual, aunque se le impute un cargo al victimario por el delito perpetrado contra el menor, no genera sanción penal específica que castigue el daño que se le hizo a la madre o el padre, quedando esta conducta impune”.

Nadia Blel, autora del proyecto, afirmaba que “es una lucha para todas las madres, padres y niños que hoy son víctimas de esta violencia y que no encuentran en el Estado un respaldo, una herramienta para protegerse o para lograr una verdadera justicia”.