Con 35 negocios ya desalojados en el sector Papayal, en Chambacú, tras décadas de ocupación ilegal del espacio público, culminó este martes 2 de diciembre el operativo de restitución total del predio que desde ahora pertenece a todos los cartageneros y no a particulares.

Leer más: Se crean acuerdos con la Nueva EPS para la atención de usuarios en el Cesar

Tras el operativo conjunto liderado por la Inspección de Policía de la Comuna 2, con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, y en articulación con la Policía Metropolitana y diferentes entidades del distrito de Cartagena, también avanza la completa demolición de los últimos locales comerciales.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

Este terreno recuperado, más de 7 mil 400 metros cuadrados, será usado como complemento del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, además de darle paso a nuevas vías que descongestionarán uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

No olvide leer: Asesinan a una docente a bala en área rural de Riohacha, La Guajira

La diligencia de desalojo y recuperación se produjo en cumplimiento de la orden No. 003 de la Inspección de Policía de la Comuna 2, del pasado 31 de enero y ratificada en segunda instancia por la Secretaría del Interior el pasado 26 de febrero, en proceso de restitución del predio por posesión y mera tenencia.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

En total, a través de la gestión de la Alcaldía Mayor de Cartagena, 104 familias que habitaban en medio de precarias invasiones en Chambacú han sido ubicadas en sus nuevos hogares con condiciones dignas. De las 104 familias — 67 que vivían en las llamadas Pesebreras y 37 otros en puntos del lote de Chambacú— ahora residen en hogares en Caminos del Cerro, Torres de Sevilla y Edificio Giomar.