Una persona de sexo femenino fue asesinada con arma de fuego durante hechos confusos en el área rural de Riohacha.

Las autoridades revelaron que se trataba de la docente Elizabeth Nieves Molina, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

El homicidio se registró en la noche del pasado domingo 30 de noviembre, en la vereda La Laguna, habitada en su mayoría por indígenas de la etnia wiwa, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según la información preliminar, individuos habrían ingresado a su vivienda de manera violenta, le dispararon en repetidas oportunidades contra su humanidad y huyeron del lugar.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha.

En cuanto a los móviles, la Policía de La Guajira indicó que son materia de investigación y delegó al grupo de homicidios de la Sijín y Sipol para adelantar las labores pertinentes.