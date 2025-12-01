Un accidente de tránsito dejó el saldo de dos personas muertas y otra herida en carreteras del departamento de La Guajira.

Una de las víctimas fue identificada como Edilver Duarte Medina, conocido cariñosamente como ‘Kone’, oriundo del corregimiento de Machobayo, esposo de Ana María Nájera y residente en el corregimiento de Cuestecita.

La otra es un joven de la etnia wayuu que responde al nombre de Fernando José Fernández Fernández, conocido como ‘El Way’, natural de Riohacha.

El siniestro vial se registró en la madrugada de este lunes 1 de diciembre, en la vía que comunica al municipio de Albania con Cuestecita, a la altura del barrio Ciudad Albania.

Por su parte, el lesionado responde al nombre de Luis de Armas, conocido como ‘Luis Cola’, hijo de Maikel de Armas y residente del barrio Casas Dúplex, quien fue trasladado a un centro asistencial local.

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en un vehículo particular tipo automóvil y una motocicleta, los cuales colisionaron por causas que las autoridades aún no precisan. El fuerte impacto les causó la muerte en el acto a las víctimas.

Funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de Tránsito Municipal fueron los encargados de la inspección judicial.