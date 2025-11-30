En un operativo de investigación y rescate por parte del Gaula de la Policía Nacional fue liberado un joven oriundo de Ocaña, Norte de Santander, quien permanecía secuestrado en Maicao, La Guajira.

La acción de las autoridades también fue realizada en conjunto con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió que Deiber Estevez Pundor fuera rescatado sano y salvo tras permanecer en cautiverio desde el 31 de octubre de 2025.

De acuerdo con el comandante de la Policía Nacional en el departamento de La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, la víctima habría sido engañada mediante una falsa oferta laboral que lo llevó desde Ocaña (Norte de Santander) hasta Maicao, donde fue retenido por sus captores, quienes exigían 50 millones de pesos por su liberación.

“Gracias a las acciones policiales que se desarrollaron a través de diligencias de registro y allanamiento permitieron irrumpir en el lugar de cautiverio, garantizar la integridad de la víctima y capturara a los integrantes de una estructura delincuencial común organizada dedicada al secuestro extorsivo en La Guajira”, indicó el oficial.

La liberación se dio en un barrio subnormal, en el interior de una vivienda donde Estevez Pundor estaba solo al interior de una habitación, con las manos amarradas, mientras sus captores permanecían en el mismo lugar, vigilantes.

La Policía Nacional resaltó que durante la operación se materializaron tres capturas en flagrancia, correspondientes a alias Saimer, ‘Franklin’ y ‘el Indio’, presuntos integrantes de este grupo delincuencial.

En el procedimiento se incautaron cuatro armas de fuego, 51 cartuchos calibre 9 mm, dos teléfonos celulares y elementos utilizados para la intimidación y coordinación del secuestro.

El director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón Zambrano, destacó: “Estamos cumpliendo las instrucciones del Gobierno nacional fortaleciendo la articulación con la Fiscalía para desmantelar bandas criminales y proteger a quienes son víctimas de estos delitos. Este rescate demuestra el compromiso institucional con la vida, la libertad y el respeto por los derechos humanos”.

Mientras que el coronel Salomón Bello Reyes manifestó: “Invitamos a la ciudadanía a denunciar todos esos factores que influyen en la inseguridad de nuestro departamento”.

El joven rescatado fue trasladado a una clínica de Maicao para la respectiva valoración médica y en las próximas horas se reencontrará con sus familiares.