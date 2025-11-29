Investigadores de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín; y la Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía y el Ejército Nacional, desplegaron un operativo en el municipio de Maicao que permitió la captura de un hombre señalado de distribuir estupefacientes en zonas residenciales y espacios frecuentados por la comunidad.

La intervención se llevó a cabo mediante diligencia de allanamiento y registro en una vivienda ubicada en la calle 34 con carrera 11, en el barrio Ovidio Mejía. Allí fue capturado Duvis Rafael Deluque Gómez, de 49 años, conocido como alias el Negro, a quien se le incautaron 85 gramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con las labores investigativas, alias el Negro presuntamente se dedicaba a la distribución y expendio de estupefacientes en diferentes sectores del municipio, actividad ilegal que venía afectando especialmente algunos entornos escolares y parques públicos, poniendo en riesgo a niños, adolescentes y familias.

El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Maicao por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.