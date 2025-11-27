En una operación conjunta entre uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un ciudadano colombiano con cuatro fusiles de largo alcance de origen extranjero en su poder.

La investigación determinó que el cargamento ilegal fue enviado desde el extranjero utilizando la modalidad de tráfico postal, ocultándolo ingeniosamente dentro de un bafle de música para evadir los controles aduaneros.

Según reveló la entidad policial, cada fusil tiene un valor aproximado de 41 millones de pesos en el mercado ilegal, por lo que la incautación de las cuatro armas generó un impacto económico negativo para las finanzas del crimen organizado cercano a los 164 millones de pesos colombianos.

El capturado y las armas de fuego incautadas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para el debido proceso legal.

Finalmente, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, indicó que, “invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando todo tipo de eventos ilícitos, para que estos delincuentes sean dejados en manos de las autoridades competentes”.