Las muertes bajo la modalidad de sicariato siguen en aumento, luego de un nuevo atentado perpetrado en las últimas horas en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

Lea también: Habla Johanna Baca, la mujer que fue empujada por su pareja desde un cuarto piso en Soledad

La víctima mortal respondía al nombre de Juan Alcides Vanega González, de 21 años de edad. Mientras que el lesionado fue identificado como Cristian Acosta Pérez.

El homicidio se registró en horas de la tarde de este viernes 28 de noviembre, en jurisdicción del barrio Villa Mery.

Lea también: Este sábado ejecutarán labores eléctricas en sectores de Barranquilla y Juan de Acosta

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en una esquina, cuando llegaron hombres armados y les dispararon sin mediar palabra. Tras el ataque huyeron en motocicletas con rumbo desconocido.

Se conoció que ambos baleados fueron auxiliados y trasladados hasta la sala de urgencias de un centro asistencial en mención, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, por la gravedad falleció Vanega González. Por su parte, Acosta Pérez contó con mejor suerte y permanece bajo pronóstico reservado.

Lea también: Cámaras captaron el momento del accidente de la influencer ‘Bikegirl’

La Policía Departamental indicó que los móviles del crimen son materia de investigación por parte de personal del grupo de homicidios la Sijín y Sipol de la Policía.