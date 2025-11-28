Como parte del plan de mantenimiento preventivo que adelanta Air-e Intervenida, este sábado 29 de noviembre se llevarán a cabo trabajos eléctricos en distintos sectores del departamento del Atlántico con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

En el barrio El Pueblo de Barranquilla, las labores se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual se realizará el cambio de un poste ubicado en la calle 118 con carrera 10J.

De igual manera, en el municipio de Juan de Acosta, específicamente en el sector de La Calle Grande, se ejecutará el cambio de redes eléctricas en la calle 5 con carrera 2. Estas actividades se desarrollarán entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Air-e Intervenida recomendó a los usuarios adoptar las medidas necesarias durante la realización de estos trabajos y recordó que estas acciones son fundamentales para garantizar un servicio eléctrico más seguro y estable en la región.