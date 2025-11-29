A tempranas horas de este sábado 29 de noviembre se registró un asesinato en zona rural de Dibulla, La Guajira.

La víctima fue identificada como Ramón Andrés Ruiz Suárez, de 66 años, quien era propietario de una finca, donde se dedicó gran parte de su vida a trabajar como campesino.

De acuerdo con información policial, el homicidio sucedió exactamente en el corregimiento de La Punta de los Remedios, vereda Río Claro, finca conocida como La Mano de Dios.

“La víctima residía en la misma finca y según información preliminar recolectada por las unidades en el lugar, el ciudadano se desplazaba hacia su finca en compañía de su esposa cuando fue interceptado por hombres armados, quienes atentaron contra su vida, ocasionándole heridas que le causaron la muerte en el sitio”, señaló la Policía Nacional.

Hasta ese sitio se trasladaron unidades de la Sijín y realizaron la inspección técnica del cadáver, posterior a que los familiares lo levantaran y llevaran a la vivienda de la finca.

Asimismo, se conoció en versiones preliminares que junto a la víctima y su esposa también se desplazaba un trabajador de la finca que logró huir de los asesinos, corriendo a una zona boscosa.