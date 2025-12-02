La Unidad de Restitución de Tierras tiene un nuevo director territorial para Cesar y La Guajira. Se trata del abogado vallenato Sergio Murillo, quien asumió el cargo en favor de las víctimas del conflicto armado en estos departamentos de la región Caribe.

Murillo es egresado de la Universidad Popular del Cesar y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Ha ocupado cargos importantes en entidades como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría Municipal y la Cámara de Comercio de Valledupar. Además, ha sido asesor de la Asamblea Departamental del Cesar y gerente de la firma de abogados Murillo Grupo Jurídico.

“Estamos comprometidos con la restitución de tierras y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Es una alta responsabilidad y un reto que asumo con toda la voluntad de servicio para trabajar por la justicia y la paz en nuestra región”, afirmó Murillo.

Murillo remplaza en el cargo a Piedad Ramírez Ariza, quien fue designada por el presidente Gustavo Petro como cónsul de Colombia en Puerto La Cruz, Venezuela. “Será una dirección territorial de puertas abiertas permanentes con las víctimas y la ciudadanía. La idea es imprimirle mayor dinamismo a la gestión y presencia en los territorios en el cumplimiento de nuestra importante misión”, puntualizó.