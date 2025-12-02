A las afueras de una vivienda de la calle 37 del barrio San Martín, de Valledupar, fue asesinado un hombre identificado como Luis Carlos Acosta, de 26 años, cuando se encontraba junto a sus familiares, quienes no pudieron hacer nada para defenderlo o auxiliarlo hasta una clínica de la ciudad, ya que la muerte fue de inmediato, tras recibir un impacto de bala en el cuello.

Este nuevo de crimen de sangre se registró el pasado domingo en horas de la noche, el cual alteró no solo la tranquilidad de los familiares del occiso sino también de la comunidad, quienes salieron de sus casas al escuchar los gritos desesperados de las hermanas de Luis Carlos Acosta, quien era conocido como ‘El Cejas’.

Sobre los responsables de este sicariato, una familiar del fallecido indicó a la Policía Nacional que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta, de la cual el parrillero sacó una pistola y le disparó sin mediar palabras, actuando rápidamente para luego huir a toda velocidad.

Asimismo las autoridades señalaron que tras el suceso todas las patrullas de vigilancia fueron alertadas para identificar alguna motocicleta con individuos en actitud sospechosa, a fin de dar con los sicarios.

Tras el asesinato personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver.