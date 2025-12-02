El barrio Corea, en el sur de Santa Marta, amaneció conmocionado tras el hallazgo sin vida de Oscar Páez Maiguel, conocido como ‘Oscarito’, un soldador reconocido tanto en su comunidad actual como en Manzanares, donde pasó gran parte de su niñez.

Leer también: ONU pide investigar asesinato de una docente indígena en la Sierra Nevada

El hecho ocurrió en la mañana de este martes 2 de diciembre, cuando sus familiares, preocupados por no obtener respuesta a sus llamadas, decidieron ingresar a su habitación.

Allí encontraron el cuerpo del hombre sin signos vitales. Aunque intentaron auxiliarlo y buscar atención médica, ya no había nada que hacer.

De acuerdo con versiones entregadas por allegados, la muerte de Oscar podría estar asociada a un episodio de depresión profunda que enfrentaba desde hacía varias semanas.

“Hace 20 días su padre falleció después de un infarto fulminante, y Oscar no pudo asimilar la muerte de su papá; se encontraba en un cuadro depresivo”, relató un allegado del fallecido.

Páez Maiguel convivía desde hacía cinco años con su madre y su hermana en el barrio Corea. También era padre de tres menores de edad, quienes ahora quedan bajo el cuidado de la familia.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo y están a la espera de los exámenes forenses que permitan esclarecer la causa exacta del fallecimiento.