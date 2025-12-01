Una maestra del pueblo indígena wiwa fue asesinada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un ataque presuntamente perpetrado por un grupo armado ilegal, informó este lunes la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Lea: Condenan a 36 años a la mujer implicada en asfixiar a su bebé en una playa de Santa Marta

“Urgimos que se investigue, juzgue y sancione a los responsables, y que el Estado tome todas las medidas pertinentes para proteger a las comunidades de la zona”, exigió la institución en un comunicado divulgado en X.

El organismo instó a los grupos armados no estatales a “respetar a la población civil y sus derechos humanos”, así como mostraron su solidaridad con el pueblo wiwa, que sufrió en 2024 el desplazamiento forzado de al menos 600 indígenas por el conflicto armado.

#SierraNevadadeSantaMarta Condenamos el homicidio de la docente del Pueblo Indígena Wiwa Elizabeth Mojica de la comunidad La Laguna, perpetrado ayer en su comunidad, por parte, presuntamente, de integrantes de un grupo armado no estatal.

📢Urgimos que se investigue, juzgue y… — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) December 1, 2025

El homicidio de Elizabeth Mojica, profesora en la comunidad de La Laguna, tuvo lugar el mismo día que el representante de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia, Scott Campbell, viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada entre los departamentos del Cesar y La Guajira.

Lea: El atroz caso de la bebé degollada en Plato, Magdalena: ¿una víctima más de violencia vicaria?

Campbell visitará la zona, por segunda vez en lo que va de 2025, desde este lunes hasta el jueves junto a representantes de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos, y este martes acompañará a la defensora del Pueblo, Iris Marín en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar.

Además, visitará “la capital sagrada del territorio wiwa y tendrá reuniones con mujeres defensoras de derechos humanos indígenas” y defensores ambientales, así como con otras autoridades civiles y militares con las que discutirá sobre los retos y desafíos en el territorio, “afectado por graves vulneraciones de grupos armados no estatales”.

Lea: Bebé de 13 meses fue asesinada en Plato, Magdalena

En lo que va de 2025, ONU Derechos Humanos recibió cinco alegaciones de homicidios de personas defensoras en los departamentos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ha documentado una masacre, con tres víctimas, en La Guajira.