Yordano José Iguarán Parra, el hombre que el pasado 5 de diciembre asesinó a una mujer a tiros frente a sus dos hijos en Bogotá, fue enviado a la cárcel, informó la Fiscalía General de la Nación este lunes 8.

A Iguarán Parra le fueron imputados los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. No aceptó los cargos.

“El día de los hechos, al parecer, Iguarán Parra interceptó el vehículo en el que se movilizaba la víctima en compañía de sus dos hijos y le disparó en varias oportunidades hasta causarle la muerte”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que en el momento que pretendía huir del lugar.

“Gracias a la rápida y oportuna reacción de las zonas de atención, este ciudadano está siendo puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización”, aseguró el mayor Luis Enrique Pérez Pérez, comandante encargado de la Estación de Policía de Bosa.

La mujer fue identificada como Astrid Leonor Calvo León, de 36 años. El hecho se registró en el sector de Hato Nuevo de la localidad de Bosa. Las investigaciones continúan para determinar las razones del crimen, con recopilación de testimonios.