Mientras miles de familias en Bucaramanga, como el resto de Colombia, encendían las velitas, en el barrio Los Ángeles de la capital santandereana un ataque sicarial dejó a dos personas muertas.

El hecho, que se registró a ñas 11:30 de la noche, causó conmoción en el sector, pues se registró muy cerca de una iglesia donde estaban niños y adultos.

De acuerdo con el informe preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron a un sitio y aprovechando las celebraciones por el Día de las Velitas, accionaron armas de fuego en contra de las víctimas en varias ocasiones.

Las víctimas fueron identificadas como Nataly Meza Bernal y Jonathan Arenas Duarte. Ambos se encontraban conversando justo al frente del recinto católico.

La mujer recibió cinco impactos de bala en el pecho, brazo y abdomen, mientras que Arenas Duarte fue herido en el brazo y el tórax. Las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital Local del Norte, pero fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con medios locales, Meza Bernal era conocida como ‘Pepa Pig’ y tenía un historial judicial que incluía procesos por tráfico de estupefacientes, hurto calificado y lesiones personales.

Aún no se ha confirmado si el ataque sicarial estaría relacionado con los antecedentes de la mujer.