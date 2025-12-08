Tres integrantes de una red dedicada a la trata de personas fueron condenados por jueces especializados de Medellín, tras aceptar que engañaron a varias mujeres con falsas ofertas de trabajo para explotarlas sexualmente en Grecia.

Los hechos ocurrieron entre Antioquia y Atenas, donde las víctimas fueron sometidas a maltratos y obligadas a realizar actividades sexuales bajo presión. Las sentencias fueron dictadas luego de preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación.

Juan David Ceballos Madrid recibió una condena de seis años y siete meses de prisión por los delitos de trata de personas; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Por su parte, Paola Andrea Acevedo García fue sentenciada a seis años y siete meses de cárcel, mientras que Evelin Andrea Gómez Ramírez deberá cumplir tres años y dos meses de prisión, ambas por el delito de trata de personas.

Así operaba la red de trata

Según la investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los condenados recorrían distintos sectores de Medellín para contactar jóvenes y ofrecerles empleo como meseras en un bar de Atenas. La promesa incluía un pago diario de 100 euros, además de alojamiento, alimentación y apoyo económico.

Las víctimas aceptaban viajar a Grecia convencidas de que mejorarían su situación económica. Sin embargo, al llegar a Atenas eran despojadas de pasaportes, celulares y otras pertenencias. Luego, los tratantes les informaban que debían pagar supuestas deudas que iban desde 1.300 hasta 3.200 euros.

Para saldar esas “deudas”, las mujeres eran obligadas a realizar actividades sexuales en jornadas extenuantes, sin descanso y bajo intimidaciones. La Fiscalía estableció que las víctimas también fueron sometidas a violencia psicológica y física, además de mantenerse incomunicadas de sus familias.

La condena contra los tres integrantes de la red se suma a otros procesos que adelanta la Fiscalía en Antioquia contra organizaciones dedicadas a la trata de personas y a la captación de mujeres con falsas ofertas laborales.