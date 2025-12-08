Lo que debía ser una noche de celebración y tradición en Medellín terminó convirtiéndose en una emergencia que alarmó a cientos de residentes.

Mientras las familias encendían sus velitas en distintos barrios de la ciudad, un incendio se desató en un apartamento del suroriente, generando pánico entre quienes participaban de la festividad.

Vecinos del sector, sorprendidos por las llamas que empezaron a observar desde sus ventanas, comenzaron a avisar a la comunidad y a registrar lo ocurrido con sus teléfonos.

Asimismo, en cuestión de minutos, las imágenes circularon en las redes sociales, transformando la tranquilidad de la noche en un ambiente de preocupación.

El incendio se presentó en uno de los apartamentos de la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, ubicada en la Cra. 31 con 19, inmediaciones de la avenida Las Palmas, en el sector La Asomadera, una zona de alta densidad poblacional.

Videos compartidos por habitantes muestran el fuego saliendo desde uno de los pisos altos del edificio, que supera las 20 plantas. La magnitud del lugar y la altura a la que se originaron las llamas generaron temor entre residentes del conjunto y ciudadanos de barrios vecinos, quienes siguieron atentos la llegada de los organismos de emergencia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez confirmó que el Equipo de Bomberos de Medellín, en coordinación con la Alcaldía y la Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), se encuentra atendiendo la emergencia.