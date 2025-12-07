Faltando un día para finalizar la jornada de inscripción de candidatos a las elecciones del Congreso de la República de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que solo se han inscrito 276 listas. Un 50% menos que en las elecciones del 2022, en donde se registraron 555.

Le puede interesar: Camilo Torres Villalba se inscribe como candidato al Senado de la República

De esta manera, la entidad realizó un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes a que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos.

“Estamos en tiempo, hoy vamos hasta las cinco de la tarde y la jornada continúa el día de mañana hasta las seis de la tarde, jornada que marca el cierre definitivo del período de inscripciones. Hacemos un llamado a no dejar para último momento y acercarse con la oportunidad para garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos”, aconsejó Luis Felipe Cifuentes, delegado departamental de Atlántico.

Tal como lo mencionó el representante, las delegaciones departamentales encargadas de recibir las inscripciones de candidaturas al Senado de la República (circunscripción nacional e indígena) y a la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente y CITREP), prestarán servicio hoy domingo 7 de diciembre, hasta las 5:00 p. m. y mañana lunes festivo, 8 de diciembre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Además: Durante temporada navideña, Transmetro habilita rutas por los sitios emblemáticos de Barranquilla

Por su parte, la Registraduría Distrital, la cual recibe inscripciones de candidaturas a la Cámara por Bogotá, y la Delegación de Cundinamarca, que atiende inscripciones de candidatos al Senado de la República (circunscripción nacional e indígena) y a la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena y afrodescendiente), prestarán servicio en el Pabellón 7 de Corferias, en estas mismas fechas y horarios.