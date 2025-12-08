La celebración de Noche de Velitas en el municipio de Coveñas, uno de los sitios turísticos del departamento de Sucre, se vio afectada por un crimen en su zona rural.

Lo grave de este hecho de sangre que tiene horrorizada a la población es la crueldad con la que ocurrió. De acuerdo con lo informado por la comunidad, en la vereda Bellavista se registró la noche del domingo 7 de diciembre una riña, dentro de un billar, con arma blanca, entre dos hombres identificados como Jhony Feria y Carlos Andrés Pantoja Agámez.

Este último fue el que llevó la peor parte porque luego de ser atacado en varias oportunidades con un pico de botella y fallecer tendido sobre el piso, el señalado asesino fue en busca de un machete con el que le cortó la cabeza al finado y con la que caminó varios metros en sus manos hasta lanzarla a la calle, cerca del cadáver, donde las unidades de la Policía Nacional que fueron alertadas sobre el caso la hallaron.

La víctima mortal, Carlos Andrés Pantoja Agámez, tenía 38 años y residía en Sacana, población de Momil (Córdoba).

Herido grave en San Onofre

De otra parte, en el municipio de San Onofre, también al norte del departamento de Sucre, se registró una riña que dejó muy malherido a un ciudadano identificado como Róiner David Del Toro Blanco, de 25 años.

De acuerdo con el relato de un familiar del lesionado, este fue atacado con un machete por un hombre que conocen como ‘El Naranjero’, y ello habría sido ocasionado porque el cambio de un dinero.

Debido a la lesión profunda ocasionada en el tórax, Róiner David debió ser remitido del Hospital Local de San Onofre a una clínica especializada en Sincelejo.