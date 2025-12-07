La alcaldía de Cartagena sigue transformando la ciudad con hechos y en las últimas horas puso al servicio de las comunidades cuatro nuevos tramos viales construidos en los barrios Manga, Ceballos y Blas de Lezo.

Estas obras hacen parte del plan de recuperación vial y consolidan avances que ya se sienten en la calidad de vida de cientos de familias cartageneras.

El alcalde Dumek Turbay lideró la entrega de cerca de un kilómetro de nuevas vías para la ciudad, en medio de una jornada llamada “Calletón Navideño”.

En el barrio Manga terminaron la pavimentación del callejón Nuevo Dandy, una obra largamente esperada que pone fin a décadas de intrusión de mareas que inundaban las calles 29 y 23A. Intervinieron 252 metros lineales en concreto rígido, renovaron todas las redes de acueducto y alcantarillado, instalaron acometidas domiciliarias nuevas y construyeron manjoles.

En Blas de Lezo, con una inversión de $847 millones, completaron la construcción de la carrera 67A entre la calle 21 y la carrera 67, un tramo de 162 metros lineales que transforma el acceso para más de 40 familias.

Las cuatro obras suman 983 metros lineales de nuevas vías, casi 1 kilómetro.

En Ceballos entregaron dos nuevas vías. La primera, la calle Primera de las Flores, con 395 metros lineales, beneficia directamente a 122 viviendas, es decir, más de 500 habitantes. La obra, que tuvo una inversión superior a los $2 mil millones, generó 15 empleos, siete de ellos provenientes de la misma comunidad.

La segunda intervención fue la calle Paraíso, con 174 metros lineales, que dignifican la calidad de vida de 30 familias y más de 1000 habitantes del sector, generando además más de 10 empleos, de los cuales tres fueron mano de obra del barrio. La inversión fue de 756 millones de pesos.

El alcalde Dumek Turbay Paz, concluyó la primera jornada de ‘Calletón’ Navideña, en este 2025, destacando la importancia de más pavimento social que sigue transformando vidas.

“Cada calle terminada es un compromiso cumplido con las comunidades y una muestra del trabajo serio y constante que estamos haciendo para recuperar la movilidad de Cartagena. Hoy avanzamos con hechos, no con discursos, llevando dignidad a barrios que esperaron soluciones por décadas”, concluyó el mandatario.