Desde la noche del sábado 6 de diciembre entró a regir en la ciudad de Cartagena y su área metropolitana el plan integral de seguridad que se denomina “Una Navidad con Propósito”.

De este hacen parte 3.300 uniformados de las diversas especialidades de la Policía que tienen como misión garantizar el sano y tranquilo disfrute de las celebraciones de Navidad y fin de año en todos los sectores.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, sostuvo que como institución “queremos que vivan unas celebraciones tranquilas, con responsabilidad y cercanía entre policía y ciudadanía, para que la armonía reine en cada hogar. La Policía Nacional les desea, de corazón, felices pascuas y que el 2026 sea el año de la reconciliación nacional”.

Los 3.300 uniformados estarán desplegados en las tres localidades de Cartagena, con énfasis en puntos estratégicos como: Centro Histórico y Corralito de Piedra; Bocagrande, Castillogrande y El Laguito; zona hotelera y turística de La Boquilla; Mercados de Bazurto y Santa Rita; Terminal de Transporte y Aeropuerto Internacional; playas de Marbella, Crespo y La Boquilla y en los barrios de mayor afluencia comercial como Los Ejecutivos, San Fernando, Blas de Lezo, El Bosque y San José de los Campanos.

Además el coronel Carlos Julio Esteban Blanco sostuvo que trabajarán en 8 prioridades para una Navidad segura en Cartagena así: La vida es primero, Infancia protegida, Seguridad vial todo el camino, Entornos seguros, Patrulla púrpura, Turismo seguro, Control al licor adulterado y Cero pólvora, más vida.

El oficial invitó además a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que altere la tranquilidad a través de las líneas 123 y el WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Cartagena.