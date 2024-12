Inteligente, responsable y apasionada. Así se define Coralia Osorio Roa, una colombiana reconocida como Mujer Líder en Química en Latinoamérica, galardón otorgado por a American Chemical Society (ACS) y Latin American Women in Chemistry Awards en la categoría de ‘Liderazgo en la Academia’.

Allí se destaca con más de 80 artículos publicados en revistas indexadas, participación en más de 34 proyectos de investigación y casi 4.000 citaciones relacionadas con su experiencia en química de alimentos.

Orgullosa de este mérito, compartió con EL HERALDO cómo su viaje por el mundo de la química fue, en gran parte, el resultado de las oportunidades que supo aprovechar.

“Siempre he sido una persona apasionada por aprender. Cuando conocí la química, algo cambió. Me atrajo la idea de entender cómo funciona el mundo a nivel molecular”.

Ingresó a la Universidad Nacional en 1988, sin estar completamente segura de lo que le depararía este campo. Tras completar su licenciatura, inició una maestría en 2003, seguida de un doctorado en 2005.

Fue en ese momento cuando empezó a involucrarse en la investigación y la docencia, un camino que, como ella admite, no había planeado originalmente. “Al principio, pensé que enseñar no era lo mío. Ahora puedo decir que enseñar es una de las cosas que más disfruto. Poder dejar una huella en mis estudiantes es muy gratificante”.

Universidad Nacional/Cortesía

A formar a más mujeres

Esta profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, ha ayudado a formar a más de 40 mujeres que, bajo su dirección, han incursionado en el campo de la química, una carrera que aún está siendo dominada en su mayoría por hombres.

“En el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) solemos ver una mayor representación masculina. Sin embargo en el departamento de química al que pertenezco, al menos en la planta docente, está como un 60-40″.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados, es cómo muchas de las mujeres que ha formado han sido también madres. “Es un ejemplo de que podemos trabajar en ciencia y, a la vez, construir una familia”.

Aunque reconoce que el equilibrio entre la maternidad y una carrera científica puede ser complicado, asegura que no es imposible. Para ella, este balance es fundamental, y ha sido testigo de cómo muchas de sus estudiantes logran combinar ambos roles exitosamente.

¿Por qué las frutas tropicales?

El mundo de la química tiene una nueva líder en Latinoamérica y su investigación tiene un sabor muy particular: el de las frutas tropicales, pero, ¿por qué?

“Colombia es uno de los principales países productores de frutas tropicales. Somos líderes en la exportación de pasifloras y uchuvas. Para mí ha sido muy gratificante porque es un nicho que no está muy estudiado a nivel mundial. Es nuestra insignia, si no se pone a pensar lo importante que son las frutas en nuestra cultura. Usualmente en Colombia siempre acompaña el almuerzo con un jugo de fruta, además que son alimentos funcionales porque no tienen altos contenidos de grasa, tienen muchas vitaminas”.

Universidad Nacional/Cortesía Sueña con que más mujeres se sumen al campo científico.

Y es que los alimentos funcionales son aquellos que contienen componentes beneficiosos para la salud, que ayudan a prevenir o modular enfermedades asociadas con el estilo de vida como la hipertensión, el colesterol alto y la glicemia elevada, forman parte de una de las líneas de investigación en las que ha trabajado la académica y que más ha atraído la atención de la comunidad científica internacional.

La docente Osorio se ha ganado un lugar en especial en la investigación química de alimentos, como lo evidencian las casi 4.000 citas de otros científicos a sus investigaciones. Además comenta que ha participado en más 34 proyectos de investigación y presentado sus hallazgos en más de 120 congresos.

Premio con sabor a casa

El 10 de septiembre, Coralia fue informada de que había ganado el galardón, aunque reconoce haber dudado de su postulación. “Al principio no quería postularme, pero varias personas me animaron. Finalmente, lo hice y me sometí al proceso de evaluación por jueces internacionales. La competencia fue dura, pero lo logré”, expresó.

El premio fue entregado en el marco del Congreso Latinoamericano de Química celebrado este año en Panamá el pasado miércoles 2 de octubre. lo que tuvo un significado especial para la profesora. “Soy colombiana, pero mi padre era panameño, así que pudo estar presente mi familia panameña. Fue muy emotivo”.

El reto para las nuevas generaciones

Tras recibir este galardón, Coralie reflexiona sobre los retos que vienen y su objetivo con este galardón.

“Estoy muy agradecida y reconozco que este premio es también un reflejo del trabajo de mis estudiantes. Sin ellos, no lo habría logrado. Mi objetivo ahora es que este reconocimiento sea una motivación para las nuevas generaciones, especialmente para las mujeres que están incursionando en la ciencia. Quiero que sepan que se puede lograr, incluso si comienzas con un nivel de inglés muy básico, como me pasó a mí al inicio de mi carrera”.

Enfatizó en qué hay herramientas para lograrlo. “En este momento hay una masa crítica de investigadores muy buena en toda Latinoamérica entonces hay cómo formar nuevas generaciones en ciencia y deberíamos unirnos más y establecer redes para apoyarnos como región porque muchos de los problemas o los retos que tenemos no solo en alimentos y en agricultura”.