Luego de 15 días de la muerte del recordado trombonista, cantautor, productor y director de orquesta Willie Colón, uno de los pilares fundamentales del movimiento salsero, se empezó a realizar el último adiós.

Lea aquí: Cuatro mujeres que tejen esperanza en sus comunidades

William Anthony (Willy) Colón Román, neoyorquino de ascendencia puertorriqueña, murió el pasado 21 de febrero a los 75 años, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville, Nueva York, debido a problemas respiratorios, y solo hasta ahora es posible despedirlo.

Cortesía Fotografías como estas han sido instaladas en el velorio de Willie Colón.

Al también director de orquesta le sobreviven su esposa Julia Colón Craig, con quien estuvo casado durante 49 años; sus hijos William David (Rose) Colón, Adam Diego Colón, Alejandro Miguel (Nell) Colón y Patrick Antonio Colón; su hermana Isabell (Michael Johnson) Brentson; seis nietos, tres bisnietos y numerosos sobrinos y sobrinas.

Este sábado se realizó un velatorio privado para familiares y amigos. Mientras que para el público en general, el velatorio será este domingo 8 de marzo, de 3:00 a 8:00 p. m. (Hora de Nueva York) en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett, 491 Mamaroneck Avenue, White Plains, Nueva York 10605.

En la sala de velación han sido instaladas varias fotografías que muestran el lado más íntimo de esta leyenda salsera. Junto a su perro, paseando en motocicleta, una de sus grandes pasiones, tocando el trombón y rodeado de su querida esposa Julia y de sus cuatro hijos.

Cortesía Fotografías como estas han sido instaladas en el velorio de Willie Colón.

EL HERALDO conoció que en la tarde de este sábado todos los músicos de Willie se reunieron y tocaron. Además, uno de sus hijos, que es muy parecido a él, Alejandro Miguel, cantó. “Estuvo muy bonito, muy emotivo. Llegaron varias personas cercanas del negocio, un par de dominicanos muy reconocidos, estaban los hijos de Willie con su esposa Julia, el servicio fue muy bonito”, le contó una fuente que asiste al velorio a EL HERALDO.

Sus familiares también informaron que se celebrará una misa funeral pública en la Catedral de San Patricio este lunes 9 de marzo a las 9:30 a. m. en 6315th Avenue, Nueva York, Nueva York 10022.

La familia de Willie tomó la decisión que el entierro sea privado.

Cortesía Fotografías como estas han sido instaladas en el velorio de Willie Colón.

En lugar de flores sus familiares le han pedido a sus amigos y seguidores honrar su vida apoyando el programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD) de la Universidad de Columbia. Las contribuciones realizadas en su nombre contribuirán al avance de la investigación y atención a otras personas que viven con esta enfermedad.

Le puede interesar: Estrenan ‘El Clásico del Clásico’, el documental que retrata la rivalidad beisbolera entre boricuas y dominicanos

Colón fue una figura principal en la escena musical neoyorquina asociada a Fania Records. También fue conocido por haber adoptado la imagen de gánster en las portadas de sus álbumes antes de su popularización cultural. Constituyó duplas únicas al lado de Héctor Lavoe y Rubén Blades y posteriormente birlló en su etapa de solista con éxitos como Gitana, Idilio, El gran varón, Talento en televisión, Sin poderte hablar, entre otros.