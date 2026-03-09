La competencia en La casa de los famosos Colombia continúa reduciendo su número de participantes.

En la gala más reciente, el cantante Juanse Laverde tuvo que despedirse del reality luego de quedar en el último lugar de la votación del público.

La eliminación se produjo durante la transmisión del pasado domingo 8 de marzo, una jornada que puso fin a una dinámica especial del juego conocida como “semana de la no salvación”.

La mecánica implementada durante esos días implicó que no hubiera oportunidades para rescatar a los participantes nominados, lo que provocó salidas en un periodo corto de tiempo. Días antes ya había abandonado el formato la actriz Lady Noriega.

Para la gala del domingo, Alexa Torres, Yuli Ruiz, Juan Carlos Arango, Juan Palau, Eideivin López se encontraban en riesgo de eliminación y dependían exclusivamente del respaldo de los televidentes.

Durante el programa en vivo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron anunciando progresivamente los resultados.

La primera participante en asegurar su continuidad fue Alexa Torres, quien obtuvo el porcentaje más alto de apoyo. Posteriormente se confirmaron la permanencia de Yuli Ruiz, Eideivin López, Juan Palau y Juan Carlos Arango.

El menor porcentaje de votos correspondió a Juanse Laverde, quien quedó fuera del reality con poco más del cinco por ciento de respaldo.