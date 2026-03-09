La familia del ícono de la música urbana, Daddy Yankee, atraviesa uno de sus momentos más emotivos lejos de los escenarios. Jesaaelys Ayala, la hija menor del artista puertorriqueño, confirmó recientemente que se convertirá en madre de una niña, fruto de su matrimonio con Carlos Olmo.

La noticia llega en una etapa de plenitud para el clan Ayala, coincidiendo con el periodo en el que el ‘Big Boss’ se ha enfocado prioritariamente en su vida familiar y espiritual tras su retiro de las giras mundiales.

El anuncio se hizo oficial la mañana del pasado domingo 8 de marzo a través de las redes sociales de la pareja, aunque la celebración privada del “gender reveal” tuvo lugar un día antes. En un video que rápidamente se volvió tendencia, Jesaaelys y su esposo compartieron el instante en que abrían un armario lleno de prendas de color rosa, revelando así el sexo del bebé.

En la publicación que acompañó el emotivo registro, la pareja escribió: “Es una nena. La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, frase que resume la ilusión con la que esperan a su primogénita.

Durante el evento realizado el sábado 7 de marzo, la decoración se alejó de los esquemas tradicionales al utilizar principalmente el color verde pastel, tono que también eligió Jesaaelys para su vestido. Por su parte, Carlos Olmo pareció vaticinar el resultado de la revelación al asistir con una camisa rosada, dejando claro que su intuición le sugería que tendrían una hija.

La reunión, que contó con la presencia de amigos íntimos y familiares cercanos, incluyó actividades clásicas de este tipo de festejos, como juegos de baby shower y una variada barra de helados y golosinas para los asistentes.

Jesaaelys Ayala, quien ha consolidado su propia carrera como una influyente especialista en maquillaje y creadora de contenido de moda, ha recibido miles de mensajes de felicitación por parte de seguidores de todo el mundo.

La llegada de la bebé no solo transforma la vida de la joven pareja, sino que suma un nuevo integrante a la dinastía Ayala, convirtiendo nuevamente en abuelo al legendario cantante de música urbana.