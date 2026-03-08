Este domingo 8 de marzo se llevó a cabo la primera jornada de elecciones del 2026 en Colombia. Más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para ejercer el derecho al voto en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.

Los colombianos votaron para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. La jornada electoral también incluyó consultas entre partidos del centro, la izquierda y la derecha para escoger tres candidatos presidenciales.

Josefina Villarreal IED Simón Bolívar y Alberto Pumarejo de Malambo.

Se trató de una jornada decisiva para el país, pues los votantes definieron los senadores y representantes que asumirán su escaño el próximo 20 de julio y su composición será crucial para la gobernabilidad del presidente que asuma el próximo 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro.

Pero además ejercer el derecho al voto en Colombia trae varios beneficios para los sufragantes. De acuerdo con el Ministerio del Interior, estos son los incentivos de los que gozan quienes votaron:

Descuento del 10 % en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación, por una sola vez.

Prelación en caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

Reducción de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto.

Estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10 % en el costo de la matrícula, según el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.

Descuento del 10 % del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía.

Media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector.

Plazo para pedir medio día compensatorio por votar

Con el certificado electoral en mano, como plena prueba del cumplimiento ciudadano del deber votar, los sufragantes pueden solicitar a su empleador media jornada de descanso compensatorio remunerado. Tienen los 30 días siguientes a la fecha de las elecciones para hacer la petición.

De acuerdo con la ley colombiana, el empleador no puede negarse a otorgar este beneficio ni hacer descuentos en la nómina.

Por su parte, los jurados de votación pueden solicitar un día y medio de descanso compensatorio remunerado. Tienen los 45 días siguientes a la fecha de las elecciones para hacer la petición.