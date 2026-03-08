El Centro Democrático informó este domingo en un boletín que la Veeduría y la Dirección Nacional del partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al candidato a la Cámara por el Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, por la presunta comisión del delito de cohecho.

Leer más: Centro Democrático pide esclarecer lo sucedido con su candidato a la Cámara en el Amazonas

Esto luego de que el aspirante fuese capturado y dejado en libertad el pasado sábado al parecer con $20 millones en efectivo en una bolsa que habría supuestamente arrojado hacia unos matorrales ante el requerimiento de la Policía y luego habría presuntamente intentado sobornar a los uniformados.

“Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”, agrega la colectividad.

Le puede interesar: Una vida marcada por el voto: la historia de una sufragante del suroccidente de Barranquilla

El ahora exmilitante, advierte el partido opositor, deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, “que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.