La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó este domingo a través de redes sociales que un puesto de votación ubicado en zona rural del departamento del Meta es blanco de un hostigamiento en plena jornada electoral.

De acuerdo con la denuncia de la entidad, se trata del puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena.

“Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos”, indicó la Registraduría en su cuenta de X, acompañando el reporte con un video en el que se observa a los jurados de votación en el suelo para evitar ser agredidos.

Agregó la entidad que las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral este 8 de marzo, cuando los colombianos votaron para elegir al próximo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales en cada una de las tres consultas.

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, fue detenido en Leticia por intentar sobornar a unos policías para evitar que le incautaran 15 millones de pesos que llevaba en una bolsa antes de las elecciones de este domingo.

“En (el departamento del) Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira fue detenido por presuntamente ofrecer dinero a integrantes de la Policía Nacional para evitar la incautación de dinero”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Según el ente acusador, Moreno Bandeira, que aspira este domingo a un escaño en la Cámara, fue detenido en inmediaciones del aeropuerto de Leticia porque, al parecer, está implicado “en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba”, por lo que será imputado por el delito de cohecho.

Frente a lo ocurrido, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), decidió, en un principio, suspender temporalmente la militancia de Moreno.

Sin embargo, el partido decidió luego “expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira”.

“Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”, agregó la información.

El Centro Democrático señaló que su “ahora exmilitante” deberá “responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.