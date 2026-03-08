El Gobierno Nacional entregó un nuevo balance sobre el desarrollo de la jornada electoral en el país. De acuerdo con el reporte presentado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), hasta la 1:00 de la tarde se han recibido 940 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades electorales.

El informe fue presentado en el marco del seguimiento que realiza el Ministerio del Interior a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), plataforma mediante la cual los ciudadanos pueden reportar presuntos delitos relacionados con el proceso electoral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, pese a los reportes, la jornada avanza con normalidad en el territorio nacional.

“Hasta el momento la jornada electoral avanza con tranquilidad en todo el país. Tenemos alta afluencia en las mesas de votación y no se han presentado novedades relevantes en materia de orden público”, afirmó el funcionario.

Según el tercer reporte del PMU, del total de denuncias recibidas 907 corresponden a hechos ocurridos en Colombia y 33 a casos registrados en el exterior. En el caso de Bogotá, se han reportado 145 denuncias.

De acuerdo con el balance oficial, cerca del 80 % de los reportes están relacionados con presuntos casos de constreñimiento al elector o posible compra de votos, situaciones que ya fueron trasladadas a la Policía para su verificación.

Las denuncias también incluyen posibles irregularidades como corrupción al sufragante, suplantación o fallas en el proceso de votación, intervención en política por parte de servidores públicos y violaciones al régimen de propaganda electoral.

Las autoridades informaron que todos los reportes recibidos a través de URIEL están siendo enviados de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional de Colombia para que adelanten las investigaciones correspondientes.

Entretanto, el PMU continuará en monitoreo permanente de la situación en los diferentes territorios del país con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso electoral y proteger el derecho al voto de los ciudadanos.