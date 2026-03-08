Compartir:
Por:  Redacción País

Hernán Penagos, registrador nacional, entregó en la tarde de este domingo un balance sobre la jornada electoral para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y a tres candidatos presidenciales en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha.

De acuerdo con Penagos, la jornada “fue pacífica y se votó libre y de manera voluntaria”; sin embargo, denunció intentos de ataques cibernéticos a la página web de la entidad.

“Entre ayer y hoy hemos tenido intentos de ciberataques en cantidades alarmantes. Ataques a la infraestructura de la Registraduría Nacional en cerca de 100 millones IP”, explicó.

Barranquilleros votaron este domingo con mucho estilo en el Biffi La Salle

Renglón seguido, reveló que durante la jornada electoral fueron incautados COP 3.600 millones por la Policía y la Fiscalía, especialmente en Amazonas, Antioquia, Guainía, Guaviare, Atlántico, Norte de Santander

No obstante, el registrador celebró la normalidad en la jornada.

“En Colombia hoy triunfó la democracia”, agregó.

Noticia en desarrollo...