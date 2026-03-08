Hernán Penagos, registrador nacional, entregó en la tarde de este domingo un balance sobre la jornada electoral para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y a tres candidatos presidenciales en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha.

De acuerdo con Penagos, la jornada “fue pacífica y se votó libre y de manera voluntaria”; sin embargo, denunció intentos de ataques cibernéticos a la página web de la entidad.

“Entre ayer y hoy hemos tenido intentos de ciberataques en cantidades alarmantes. Ataques a la infraestructura de la Registraduría Nacional en cerca de 100 millones IP”, explicó.

Renglón seguido, reveló que durante la jornada electoral fueron incautados COP 3.600 millones por la Policía y la Fiscalía, especialmente en Amazonas, Antioquia, Guainía, Guaviare, Atlántico, Norte de Santander

No obstante, el registrador celebró la normalidad en la jornada.

“En Colombia hoy triunfó la democracia”, agregó.

Noticia en desarrollo...