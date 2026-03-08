Al dar inicio a las elecciones de Congreso y consultas presidenciales de este domingo, el registrador Hernán Penagos explicó que ante las dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia de los mecanismos tecnológicos de los comicios, lo que le corresponde a la Registraduría es precisar cómo se está llevando a cabo el proceso electoral.

“El presidente tiene algunas situaciones que ha venido reportando y desde la Registraduría estamos simplemente precisando cómo y de qué manera se está llevando el proceso electoral, para que toda la ciudadanía tenga absoluta tranquilidad, para que sepan que alrededor del proceso electoral hay millones de actores: 860 mil jurados, un millón de testigos electorales, 9 mil jueces”, dijo el jefe de la Organización Electoral a periodistas.

Aquí, añadió, “lo que nos corresponde es velar porque la jornada del día de hoy sea tranquila, velar porque al final de la tarde los jurados y testigos adelanten el conteo y la consolidación de los votos para rápidamente poder darle a la ciudadania los resultados tanto de las consultas como del Congreso de la República”.

Previamente, en el acto de apertura de las mesas, Penagos había expresado: “Hoy es un día muy especial. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y tenemos una nueva cita con la democracia colombiana. Son las 8 de la mañana y podemos declarar instaladas las elecciones. E invitamos a 41 millones de personas a reivindicar el Estado Social de Derecho. Agradecer a 862 mil jurados de votación, que hacen la tarea más importante de la jornada, cuentan los votos. Y a los más de un millón de testigos para asegurar transparencia”.

Así mismo, reiteró, en referencia a los comentarios del primer mandatario, que “la Registraduría ha desplegado múltiples acciones de auditoría internacional, presidente, a todos los softwares de escrutinio, preconteo y exposición de código fuente, que es suficiente para dar garantía, pero además se congelaron los softwares y a las 4 pm todas las entidades podrán comprobar que no hubo ninguna modificación”.

Y concluyó que “el proceso electoral en Colombia crece pero es el que ha dado lugar a las elecciones de los últimos años, invito a la ciudadanía a votar en tranquilidad, y presidente le vamos a enviar todas las actas una vez sean publicadas, y lo invito a que a las 4 pm estemos juntos revisando las elecciones”.