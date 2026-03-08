El procurador Gregorio Eljach anunció este domingo en la apertura de las votaciones legislativas y de consultas presidenciales que el Ministerio Público está desplegado en todo el país para acompañar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto.

“Estamos presentes con la Defensoría y todos los personeros de Colombia, está la camiseta amarilla, que significa la campaña de paz electoral, que ha dado buenos resultados”, dijo Eljach Pacheco.

Y agregó sobre la participación que se espera que “si el número de testigos subió tanto esperamos que el número de votantes también lo haga”.

Más temprano, durante al acto de instalación de los comicios en la Plaza de Bolívar de la capital del país, el jefe del ente de control disciplinario manifestó: “Hemos venido trabajando con responsabilidad y en armonía con todas las instituciones para que esta sea una jornada en paz electoral, es lo que Colombia reclama y se merece”.

