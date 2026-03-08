Las cartas están sobre la mesa. Este domingo, el Atlántico acude a las urnas para definir los nombres de sus siete representantes a la Cámara para el periodo 2026–2030, en medio de una contienda marcada por el regreso de viejos conocidos en la escena política que buscan refrendar su capital electoral, así como por la irrupción de nuevos liderazgos que han amenazado con desplazar a movimientos consolidados en el departamento.

Un total de 78 candidatos se encuentran en la puja por estos espacios de representación política, dando vida a 13 listas. Es de anotar que se espera una renovación casi total de la bancada atlanticense, teniendo en cuenta que varios de los actuales representantes no se presentaron a esta contienda.

Gersel Pérez (Cambio Radical), Agmeth Escaf (Pacto Histórico) y el conservador Armando Zabaraín buscan dar el salto al Senado de la República, mientras que Dolcey Torres (Partido Liberal), Modesto Aguilera y Betsy Pérez (ambos de Cambio Radical) han decidido no aspirar en este periodo. La única que tiene aspiraciones de reelección es la liberal Jezmi Barraza.

Los anteriores resultados

En los comicios de 2022, de acuerdo con los registros de la Registraduría, en el Atlántico se reportaron 1.086.008 votos, que correspondió al 54,01 % de participación electoral, teniendo en cuenta que el potencial total fue de 2.010.688 personas.

Cambio Radical, que logró tres curules en ese momento, obtuvo 309.249 votos. Para esta contienda, su meta es llegar a 400 mil sufragios, según pudo establecer EL HERALDO en días previos a los comicios.

El Partido Liberal, por su parte, contó con dos sillas en la Cámara Baja tras acumular 198.853 votos. Pacto Histórico se consolidó como la tercera fuerza política del departamento con 143.779 sufragios, dándole una curul. El Partido Conservador se quedó con el séptimo escaño tras alcanzar 118.880 votos.

Detrás quedaron, sin obtener curul, el Partido de La U (39.534), la coalición Mira, Centro Democrático y Colombia Justa Libres (32.600), Coalición Centro Esperanza (16.975), Nuevo Liberalismo (7.455), Salvación Nacional (2.182) y Comunes (1.609).

Este es el tarjetón para la Cámara de Representantes.

Las apuestas

El consultor y analista político Juan Fernando Gutiérrez aseguró a EL HERALDO que las curules van a estar disputada por 10 candidatos que han venido adelantando recorridos por los municipios y alianzas con distintos sectores para lograr los votos necesarios para su elección.

“El departamento, sin lugar a dudas, necesita una óptima representación en la Cámara de Representantes”, anotó.

Al respecto, resaltó que Cambio Radical, “con todo su proceso y fortaleza”, podría alcanzar dos curules con Samir Radi y Welfran Mendoza.

“Ellos han venido haciendo un trabajo político relevante. El primero viene de ser concejal y el segundo da el salto desde la Asamblea”, explicó.

Frente a las apuestas del Partido Liberal, el especialista en marketing electoral referenció que cuentan con tres competidores fuertes que han impulsado la lista. Sin embargo, los guarismos darían para dos escaños.

“Le corresponderían a Yezmi Barraza, hija del diputado Sergio Barraza, quien repetiría como representante. El otro elegido sería César Barrera, hermano de la concejal Heidy Barrera. Un poco más rezagado estaría Gustavo de la Rosa, quien ha sido apoyado por el Grupo Ashton y ha hecho una candidatura interesante desde la provincia”, anotó.

Para Gutiérrez, la sorpresa en estos comicios será la curul que lograría el Centro Democrático con Juancho Restrepo.

“Ha venido impulsando un proceso que se ha fortalecido por el aprovechamiento del contexto nacional; se ha mostrado como oposición al Gobierno nacional, contando con el respaldo del senador Carlos Meisel y del expresidente Álvaro Uribe”, agregó el analista.

El Pacto Histórico, según las proyecciones del analista, se quedaría con una curul. Esta recaería sobre Jaime Santamaría, quien es ocupa el primer renglón en esta lista cerrada. En su concepto, esta apuesta progresista “sigue muy fuerte, muy sólida en el departamento”.

Laureano Acuña (La U) y Juan Camilo Fuentes (Conservador) estarían en la disputa del último escaño. Sin embargo, no descartó que Estefanel Gutiérrez o Felipe Saruma logre consolidar la tercera curul de Cambio Radical.

Fuerzas dominantes

Para el analista Alejandro Blanco, la pelea por la Cámara en Atlántico es una de las más cerradas del Caribe, teniendo en cuenta que hay siete curules en disputa y el potencial electoral en el departamento asciende a 2,1 millones de votantes.

“En el departamento, esta pelea no se reduce a quién saca más votos por la Cámara, bajo el entendido que las Cámaras están amarradas por apuestas al Senado”, explicó.

El docente investigador de la Universidad Libre fue enfático al sostener que Cambio Radical y el Partido Liberal llegan con ventaja a esta contienda electoral, teniendo en cuenta sus anteriores réditos electorales y que sus estructuras son robustas en el departamento.

“Cambio Radical busca defender su hegemonía electoral apoyado en la órbita de los Char y en una lista pensada para combinar maquinaria con un claro intento por una renovación de imagen; el liberalismo, por su parte, apuesta a conservar sus espacios mediante fórmulas con arraigo municipal y capacidad de movilización”, dijo.

Asimismo, indicó que el Pacto Histórico tendría piso para disputar una curul, en caso de mantener cohesión interna: “La coalición entre Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira intenta irrumpir como bloque competitivo en la pelea por las últimas posiciones. Conservadores y La U también entran en la ecuación, pero más en lógica de resistencia y supervivencia que de expansión”.

Una opinión similar tuvo Ángel Tuirán, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, quien mencionó que el pronóstico más probable para el departamento es un escenario de continuidad con ajustes menores.

“Cambio Radical y el Partido Liberal seguirían siendo las fuerzas dominantes, mientras que el Pacto Histórico, el Partido Conservador y el Partido de la U disputarían las curules restantes. Más que una ruptura del mapa político, lo que veremos es una recomposición dentro de las mismas fuerzas políticas departamentales”, puntualizó.

Estas son las listas que se encuentran en la puja.

¿Curul afro?

En las elecciones legislativas de 2022, la malambera Ana Rogelia Monsalve fue electa como representante a la Cámara por las circunscripción afrodescendiente.

En la actual contienda, el Partido Demócrata ha impulsado la candidatura del soledeño Wisner Sandoval, así como del palenquero Pedro Adán Torres. Su proyección es conquistar los dos escaños que se encuentran en juego en esta circunscripción.