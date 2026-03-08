Este domingo 8 de marzo se cumple la primera cita de los colombianos en las urnas. Más de 41 millones de ciudadanos están convocados para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 en las primeras elecciones de este año en el país. Las segundas serán las presidenciales el próximo 31 de mayo y una posible segunda vuelta el 21 de junio.

Además se votará por las consultas interpartidistas para elegir a candidatos únicos a la Presidencia por los diferentes partidos de derecha, izquierda y centro. Recuerde que los puestos de votación estarán habilitados desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Siga el minuto a minuto de los comicios electorales en las distintas regiones de Colombia.

8:00 a. m.: El registrador Hernán Penagos indicó que “hoy es un día muy especial. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y tenemos una nueva cita con la democracia colombiana. Son las 8 de la mañana y podemos declarar instaladas las elecciones. E invitamos a 41 millones de personas a reivindicar el Estado Social de Derecho. Agradecer a 862 mil jurados de votación, que hacen la tarea más importante de la jornada, cuentan los votos. Y a los más de un millón de testigos para asegurar transparencia”.

Asimismo, aseguró que “la Registraduría ha desplegado múltiples acciones de auditoría internacional, presidente a todos los softwares de escrutinio, preconteo y exposición de código fuente, que es suficiente para dar garantía, pero además se congelaron los softwares y a las 4 pm todas las entidades podrán comprobar que no hubo ninguna modificación”.

El registrador señaló que el proceso electoral en Colombia crece pero es el que ha dado lugar a las elecciones de los últimos años, “invito a la ciudadanía a votar en tranquilidad, y presidente le vamos a enviar todas las actas una vez sean publicadas, y lo invito a que a las 4 p. m. estemos juntos revisando las elecciones”, dijo.

7:40 a. m: El presidente Gustavo Petro llega a la Plaza de Bolívar.

“Hemos llegado a este día en relativa paz. No me retracto de lo dicho. Desde 2018 no se aplica la orden del Consejo de Estado, tenemos un Código Electoral anacrónico, esto nos implica un salto en el Congreso y la Justicia. La orden del CNE es que la ciudadanía pueda auditar técnicamente el escrutinio y el preconteo, dirimiendo si es transparente o es opaco. El Consejo de Estado dijo que es vulnerable”, manifestó el jefe de Estado.

Cortesía Presidente Gustavo Petro llega a la Plaza de Bolívar.

“Necesitamos softwares del Estado y no tercerizados en manos de un monopolio tecnológico. Necesitamos que la Policía salga a evitar los delitos contra el sufragio, comprar votos se creía que era lo normal, una especie de enajenación”, dijo.

Además el presidente aseguró que “la Policía ya ha logrado incautar más de $4 mil millones para comprar al pobre, es una cifra minúscula a la que sabemos que existe, mafias se apoderan de la ley y de las instituciones. La fiscal debe ayudarnos porque hay una larga lista de lugares para que la gente entre en masa para vender sus votos, allanar y desterrar esta práctica de Colombia”.

El jefe de Estado manifestó que “hay un millón de ciudadanos cuidando el voto hasta la última fase, incluso comparando actas de escrutinios, es un pueblo cuidando sus decisiones. Se necesita una cultura democrática. Delego en esa ciudadanía el cuidado transparente de las elecciones. Que empiecen las elecciones”, enfatizó en la Plaza de Bolívar.

EL HERALDO Presidente Petro llega a la Plaza de Bolívar.

7:30 a. m.: El presidente CNE, Cristian Quiroz, manifestó que “la democracia se fortalece con sus instituciones. Tenemos una gran responsabilidad corporativa, de que estas elecciones sean las más transparentes. Tenemos más de 8 mil observadores, incluyendo internacionales. Tenemos 1,7 millones de testigos en todas las mesas”.

Por su parte el presidente Corte Suprema, Iván Lenis, dijo: “Que todos los ciudadanos puedan votar sin ninguna restricción en cada espacio de la geografía nacional y que se respeten los resultados”.

El alcalde Bogotá Carlos Fernando Galán señaló: “Muchas personas ha dado la vida para que tengamos elecciones, votemos en homenaje a ellos. Estamos llamados a respetar las irregularidades, no llamemos a desconocer resultados”.

7:15 a. m.: A esta hora se inicia el acto de apertura de mesas para las elecciones legislativas y de consultas en la Plaza de Bolívar. La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó que “la Defensoría del Pueblo acompañará estas elecciones con más de 1.700 funcionarios y más de 400 defensores. Hace más de 71 años las sufragistas nos dieron el derecho al voto a las mujeres. Ojalá tengamos más participación de mujeres en el Congreso de la República”.

El procurador Gregorio Eljach indicó que “hemos venido trabajando con responsabilidad y en armonía con todas las instituciones para que esta sea una jornada en paz electoral, es lo que Colombia reclama y se merece”.

Procuraduría Procurador Gregorio Eljach en la Plaza de Bolívar.

7:00 a. m.: Observadores internacionales empiezan a llegar a la Plaza.

EL HERALDO Observadores internacionales en las elecciones legislativas de Colombia.

6:30 a. m.: Instalación de las tarimas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

5:30 a. m: Bajo estrictas medidas de seguridad, avanza la distribución del material electoral hacia todas las mesas de votación de Bogotá para dar inicio a la jornada de elecciones de Congreso de la República y consultas presidenciales.

Son 18.157 kits electorales que se entregan en 1.083 puestos de votación de la capital. En el operativo, que inició a las 2:30 a. m. de este domingo 8 de marzo, participan 1.416 personas, con el apoyo de 97 camiones y 311 vehículos encargados de transportar el material electoral.

Cortesía Distribución del material electoral en Bogotá.

5:00 a. m: Como parte de los preparativos para la jornada electoral de este 8 de marzo, en algunos puestos de votación de la capital del país se realizó la instalación y prueba técnica del sistema de biometría facial.

Esta herramienta fortalece los mecanismos de identificación de los ciudadanos y las garantías de la jornada democrática.