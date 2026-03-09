La familia del cantante de música popular Yeison Jiménez continúa al frente de los emprendimientos que el artista dejó en marcha tras su fallecimiento el pasado 10 de enero.

Sin embargo, recientemente uno de estos establecimientos fue escenario de un hecho que generó polémica. El intérprete, que tenía 34 años, murió en un accidente de avioneta ocurrido mientras viajaba entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, cuando se dirigía a cumplir con una presentación musical.

Desde ese momento, sus familiares decidieron continuar con los negocios que el artista había impulsado durante su carrera, entre ellos varios establecimientos comerciales y otros proyectos empresariales.

Uno de esos negocios de licores, conocido como La cumbre, volvió a llamar la atención luego de que se registrara el robo de una pertenencia dentro del lugar.

La situación fue dada a conocer por Lina Jiménez, hermana del cantante, quien utilizó sus redes sociales para informar que el bolso de una clienta fue sustraído dentro del establecimiento.

Según explicó, se trata de un caso aislado y es la primera vez que ocurre un hecho similar desde que el local abrió sus puertas. “Agradezco su ayuda, si alguien conoce a esas personas”, escribieron en las redes sociales.

En su mensaje, la empresaria lamentó lo ocurrido y aseguró que el establecimiento fue creado con la intención de preservar el recuerdo del artista y brindar un espacio respetuoso para los visitantes.

A lo largo de los últimos meses, la hermana del artista ha compartido varios mensajes recordando a Yeison Jiménez y relatando cómo la familia ha enfrentado su ausencia.