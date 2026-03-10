La periodista y abogada Silvia Corzo se hizo viral en redes sociales luego de compartir imágenes de una ceremonia privada con ella misma realizada durante el fin de semana.

Se trató de una sologamia, una práctica simbólica en la que una persona decide comprometerse consigo misma.

La comunicadora, recordada por su trabajo en Noticias Caracol y el programa investigativo Séptimo Día, celebró el evento en un entorno campestre junto a familiares y amigos cercanos.

Durante la ceremonia reafirmó su decisión de priorizar su bienestar emocional y fortalecer el amor propio.

La periodista compartió los momentos documentados en fotografías y videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Asimismo, Corzo compartió unas palabras que reflejan el significado de la ceremonia: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí, me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más”.

Y es que durante años, Silvia Corzo se consolidó como una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano gracias a su participación en espacios informativos de gran audiencia.

Sin embargo, la presión mediática y episodios de ansiedad la llevaron a tomar la decisión de alejarse de las cámaras.

Con el paso del tiempo, decidió enfocar su carrera en el desarrollo personal, convirtiéndose en coach espiritual, terapeuta certificada y conferencista enfocada en la promoción de la salud mental y el autocuidado.

¿Qué es la sologamia?

La sologamia es una tendencia que ha ganado visibilidad en diferentes países en los últimos años. Se trata de una ceremonia simbólica en la que una persona se compromete consigo misma como una forma de reforzar la autoaceptación, la autonomía y el amor propio.

Aunque este tipo de ritual no tiene efectos legales, para quienes lo realizan representa un acto significativo de crecimiento personal y reflexión sobre el bienestar emocional.