Por estos días la reconocida actriz y cantante Jennifer López volvió a ser tendencia, pero no algunas de sus presentaciones en el escenario. En esta oportunidad, la ‘Diva del Bronx’ llamó la atención de sus seguidores al referirse sobre su divorcio con el puertorriqueño Marc Anthony, con quien mantuvo una relación por 7 años y es el padre de sus hijos Maximiliano y Emme.

Leer más: Jennifer Runyon, actriz de ‘Los cazafantasmas’, habría muerto tras batallar contra el cáncer

Durante una presentación – el pasado 6 de marzo – Jlo habló sobre el proceso que vivió tras su separación. Vale recordar que los famosos se separaron en 2021 y no entregaron detalles sobre los motivos que originaron la ruptura.

Tiempo después, la cantante aseguró que necesitaba volver a encontrarse con ella misma, sin embargo, aclaró que su separación fue amistosa y sana.

Le puede interesar: Mon Laferte jura amor a la ‘femme fatale’ en su primera Spotify Session

Ahora, la artista decidió romper el silencio y en medio la presentación de su residencia en Las Vegas, Jlo decidió hablar con su público y comentó lo difícil que fue para ella en ese entonces equilibrar su vida personal con la profesional.

López aseguró que tras su separación el cuidado de sus pequeños hijos y sacar adelante sus proyectos laborales se convirtieron en “un periodo realmente complicado”.

“Estuve a punto de darme por vencida. Estuve a punto de renunciar a todo. O sea, era madre soltera con dos gemelos de 3 años”, expresó.

No olvide leer: Heeseung, estrella de K-Pop, anunció su salida de Enhypen y prepara debut como solista

Además, aprovechó el momento para hablar sobre una conversación con amiga Louise Hay, una famosa autora de autoayuda que falleció en 2017.

“Ella me dijo: ‘Jennifer, ¿eres bailarina, verdad?’ Le respondí: ‘Sí, lo soy’. Y ella me dijo: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’ Le contesté: ‘Sigo hasta aprenderlos correctamente’. Y ella dijo: ‘Eso es correcto, Jennifer. Siempre sigue bailando’”, relató.

Lea también: Polémica en Argentina: en un municipio regalaron escobas y baldes por el Día de la Mujer

JLo y Marc Anthony se casaron en junio de 2004, cuatro días después del divorcio del cantante con la ex Miss Universe Dayanara Torres, con quien también tiene dos hijos.