A mediados de los años 70 el escritor argentino Manuel Puig sorprendió al mundo con su novela El beso de la mujer araña, que con una historia de intimidad forzada, choque ideológico y deseo como forma de resistencia se volvió un verdadero clásico. Ahora, 50 años después llega a las pantallas del país desde este jueves con una adaptación protagonizada por Jennifer López y el mexicano Diego Luna.

Dirigida por Bill Condon, ganador del Óscar, responsable de Dreamgirls y guionista de Chicago, la película transforma la célebre novela en un sofisticado drama musical que dialoga tanto con las heridas políticas latinoamericanas como con la tradición del musical clásico.

Jennifer López encarna a la icónica Mujer Araña y a las figuras cinematográficas que pueblan la mente de Molina, ofreciendo una interpretación expansiva y cargada de matices. Diego Luna interpreta a Valentín, el preso político cuya convicción revolucionaria se enfrenta a la ternura inesperada que surge en la celda. El revelador Tonatiuh Elizarraz encarna a Molina con una complejidad que transita entre la fragilidad, la fantasía y la resistencia íntima. Completan el elenco Bruno Bichir y Josefina Scaglione.

La película se basa tanto en la novela de Puig como en el musical de Terrence McNally, John Kander & Fred Ebb, y convierte la celda en un territorio donde conviven la represión, la ensoñación, el cine dentro del cine y la posibilidad de un vínculo transformador. Condon combina números musicales de alto impacto con escenas de encierro tensas y sobrias, creando una narrativa donde la política se filtra incluso en los momentos más glamorosos.

Cineplex Colombia/Cortesía

“Me impresionó lo adelantada a su tiempo que era, especialmente en su aproximación a la sexualidad y al género”, explicó el galardonado director.

Un revolucionario y un soñador comparten celda en una prisión argentina. Lo que empieza como desconfianza se transforma en un vínculo marcado por la represión, la imaginación y la búsqueda de esperanza.

“Leí la novela de Manuel Puig cuando tenía veinte años y me encantó. Una década después llegó la innovadora adaptación de Héctor Babenco, una de las primeras películas en mostrar a un hombre gay como protagonista. Volví a leer la novela hace unos diez años y me impresionó lo adelantada a su tiempo que era, especialmente en su aproximación a la sexualidad y al género”, añadió.

Cineplex Colombia/Cortesía

A pesar de la fuerte influencia, Condon decidió hacer algunos cambios. En la novela, Molina narra la historia de seis películas diferentes; en el musical, sus relatos se enfocan más en su actriz favorita que en las películas que ella hizo.

“Yo decidí crear una sola película para que Molina narrara: un musical llamado El beso de la mujer araña. Probablemente esta es la mayor invención en esta versión, e implicó construir un musical de la Era Dorada de Hollywood que poco a poco comenzara a reflejar lo que sucedía entre los dos personajes, con la prisión y el musical intersectándose hasta volverse casi la misma cosa”.

El fanatismo por el género cinematográfico conectó a Condon con Molina. “Soy muy parecido a él en mi amor por los musicales de los años treinta a los cincuenta. Estas películas son sueños traídos a la vida en imágenes, con gran parte de la historia contada a través del color, el movimiento y la música. Claro que también hay muchas cosas tontas, pero terminas atesorando esos treinta minutos que son trascendentes, que es lo que traté de capturar en esta película”.

