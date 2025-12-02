El galardonado escritor, guionista y profesor universitario Carlos Franco Esguerra presentará su más reciente libro “Ángel Eléctrico” (Editorial Escarabajo, 2025) en la Fundación La Cueva (Cra. 43 No. 59-03), este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde, en un espacio moderado por la periodista y escritora cartagenera Patrizia Castillo, en el que compartirá su proceso creativo y leerá fragmentos de la obra.

Egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba) y magíster en Escritura de Guión por la Universidad de Bergen (Noruega), Franco Esguerra es reconocido por su trabajo como escritor y coestritor en producciones cinematográficas como Cazando Luciérnagas (ganadora del Premio al Mejor Guión en el Festival de Gramado en 2013), así como Ruido Rosa, Edificio Royal, El Faro y Heridas.

También escribió guiones para las series de televisión “Hombres de Dios” (2021) y “Tan lejos como puedas” (2024), producciones audiovisuales transmitidas en canales nacionales y regionales como Señal Colombia, Telecaribe, Canal Tro y Telepacífico. Actualmente es profesor del programa de Cine y Audiovisuales, y director académico de la Maestría en Escrituras Audiovisuales de la prestigiosa Universidad del Magdalena.

El mundo literario también lo ha reconocido, siendo ganador del Premio Nacional de Cuento de La Cueva (2011) y del Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura (2012), distinciones que lo han llevado a seguir desarrollando sus habilidades de crear historias que emocionan a los espectadores, con ADN Caribe, que bien pueden leerse, verse en pantalla grande, en televisión, redes sociales o en plataformas de streaming.

Sobre el libro

En “Ángel Eléctrico”, la rutina se interrumpe por chispazos de revelación, con seis historias breves donde la emoción humana se convierte en energía y lo cotidiano adquiere una intensidad poética. Los personajes viven bajo la superficie de lo aparente, hasta que una duda o una risa los obliga a mirar hacia adentro, a reflexionar.

“En este libro persigo lo extraordinario en medio de lo cotidiano. Busco que todos reconozcamos que, en medio del drama, el vacío y la incertidumbre, nuestra existencia es en realidad una experiencia siempre sublime y maravillosa. Espero que, como afirmó el gran Cortázar, con suerte dejará en la mente del lector desprevenido una semilla que con el tiempo crecerá hasta convertirse en un gran árbol”, expresó el autor.

Con una prosa profunda y reflexiva, Carlos Franco Esguerra combina la precisión de su “yo” guionista con la emoción del “yo” cuentista, creando un lenguaje donde la ternura y la lucidez se tocan, e invita al lector a hacer una pausa en medio del ruido y la velocidad, para que puedan sentir las palabras, que atraviesan sentimientos, pensamientos y sentires.

“Ángel Eléctrico” es una obra que reafirma la fuerza creativa de la literatura caribeña contemporánea, escrita desde la costa colombiana, y propone una mirada sensible y universal sobre la condición humana: el deseo, la soledad, la memoria y la búsqueda de sentido, a través de las vivencias de personajes nada alejados de la realidad.

“Estos espacios, que son significativos para los que creamos y vivimos la cultura, son muy especiales para mi, por lo que me emociona volver nuevamente con este recién nacido, que espero pueda mover las emociones de lectores que buscan nuevas sensaciones y que a través de lecturas cortas, puedan hacer un alto y reflexionar”, aseveró Franco Esguerra.