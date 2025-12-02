Los amantes de la vida y obra del magdalenense Gabriel García Márquez, el único Nobel de Literatura nacido en Colombia, ahora pueden explorar a profundidad Aracataca, la tierra natal del célebre escritor que en su obra cumbre Cien años de soledad le mostró al mundo toda la magia de su tierra: Macondo.

Este lunes se presentó de manera oficial en el Auditorio Ramón Vinyes de la Casa Museo Gabriel García Márquez, en Aracataca, Magdalena, la ‘Ruta Macondo-circuito Aracataca’, una iniciativa de impulso al turismo literario de base comunitaria que la Fundación Gabo ha desarrollado gracias al apoyo de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Este es el segundo circuito que se ha puesto en marcha en la costa Caribe colombiana, tras la inauguración en junio del año pasado en Cartagena del circuito Getsemaní, que recorre 17 lugares, los cuales son mencionados en algunas de sus populares novelas o sirvieron de inspiración.

En Aracataca fueron establecidos 15 puntos que permiten explorar las vivencias del autor en su terruño, en una aventura que combina sus memorias familiares con el entorno social y político de la bonanza bananera, elementos que luego sirvieron como materia prima para escribir páginas memorables.

Y es que por las calles y paisajes de este municipio del Magdalena, surgió parte del universo de Macondo, donde se unen la memoria, la historia y la fantasía. Además se destacan otros dos puntos como lo son Prado Sevilla y la Finca Macondo, ubicada en Guacamayal, en el municipio de la Zona Bananera.

“La Fundación Gabo quiere refirmar su compromiso por Aracataca, para eso escogimos el tema del turismo literario, que se representa con la ‘Ruta Macondo: circuito Aracataca’. Es una manera de sembrar una semilla ética, creativa y productiva de la memoria de Gabo, su visión del mundo y sus historias. Contamos con un mapa físico en el que se observa la distribución de los puntos establecidos, una guía digital y el documento de investigación liderado por Orlando Oliveros Acosta, editor-investigador del Centro Gabo de nuestra fundación, y Javier Ortiz Cassiani, escritor e historiador valduparense. Estos materiales están al servicio de la ciudadanía de manera gratuita a partir de ahora”, dijo Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo.

Cortesía Fundación Gabo Un mapa resalta los lugares clave del pueblo.

Abello Banfi agregó que con la entrega de estas herramientas, se podrán diseñar recorridos con información confiable ligada al escritor insigne de nuestro país, debido a que tras el estreno de la serie Cien años de soledad en Netflix, se ha despertado un gran interés por visitar Aracataca. “Tenemos información de que hay un repunte de visitas a la Casa Museo, Aracataca tiene una serie de cosas favorables, pero tiene todavía mucho que desarrollar, sobre todo de cara al centenario de Gabo en 2027, en el que se supone será un momento de movilización de turismo hacia los territorios relacionados con Gabo. Hace siete meses inauguraron un nuevo hotel llamado Don Alberto, pero se debían implementar estrategias como esta para que los turistas permanezcan varios días en Aracataca”.

Llena de lugares únicos

De este circuito se destacan lugares como la Casa Museo Gabriel García Márquez, lugar donde vivió Gabo desde su nacimiento, el 6 de marzo de 1927, hasta 1936. La casa del coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán (los abuelos maternos de Gabo) fue fundamental en la concepción de Macondo.

“La vivienda actual es una representación museográfica de la original, cuya estructura había quedado en ruinas. Hoy cuenta con 14 espacios que evocan la vida y obra del escritor”, se detalla en la guía digital.

La Plaza de Bolívar, la Iglesia de San José, la Casa del Telegrafista, la tumba de Melquíades, el teatro Olimpia, son otros de los sitios de interés que hacen parte de la guía turística y que gestaron el imaginario que luego daría forma a obras como Cien años de soledad o El coronel no tiene quien le escriba.

Cortesía Fundación Gabo Este lunes fue lanzada desde Aracataca ‘La Ruta Maacondo’para explorar la tierra de Gabo.

“Hay lugares llenos de simbolismos como el monumento a Remedios, la Bella, inaugurado en 1992 para conmemorar una década del Premio Nobel de Literatura otorgado a García Márquez. La escultura evoca la célebre ascensión a los cielos de Remedios, la bella, en Cien años de soledad”, explican los investigadores Orlando Olivero y Javier Ortiz.

Los productos de la ruta, están disponibles para descarga libre y gratuita en el sitio web de la Fundación Gabo.

Próximos circuitos

Abello Banfi le reveló a EL HERALDO que el próximo circuito de ‘La Ruta Macondo’ que será inaugurado estará ligado a Cartagena, y se denomina ‘El Amor en los Tiempos del Cólera’, haciendo alusión a la novela que está ambientada en esta capital costeña. “Esta propuesta será presentada en enero del 2026. Aquí contamos con el apoyo adicional de la Fundación Promigas”, afirmó Abello.

Posteriormente, trabajarán en el primer circuito internacional, cuya investigación está a cargo de María del Pilar Rodríguez y que abordará sitios clave de Gabo en Ciudad de México.