Con una jornada cargada de simbolismo, tradición y anuncios trascendentales para el folclor, el Gobierno del Cesar conmemoró los 10 años de la declaratoria de la música vallenata tradicional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. El evento reunió a juglares, gestores culturales y ciudadanía, en un acto que reafirmó el compromiso del Gobierno con la salvaguardia de sus raíces.

El componente cultural dio apertura a la celebración con la puesta en escena de la obra de teatro ‘Cantora’. A través de danzas, cuentos y versos, la obra rindió un homenaje a la historia del departamento, logrando su punto cumbre con la representación de la leyenda de Francisco el Hombre, un momento que evocó, al son del acordeón, el origen mítico de este legado musical.

La instalación oficial estuvo marcada por las palabras de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, quien destacó la responsabilidad que conlleva este reconocimiento mundial. En su intervención enfatizó: “Hace 10 años, la UNESCO nos entregó un honor, pero también un compromiso inmenso, que no es otra cosa que proteger la esencia del vallenato y preservar con celo, sus raíces, sus voces, sus relatos, su poesía y sus sonidos”, recordando a los asistentes que esta tarea no es exclusiva de la institucionalidad, sino de toda la comunidad.

Cortesía Gobernación del Cesar Gobernadora del Cesar Elvia Milena Sanjuan.

Sobre la trascendencia de esta fecha, el maestro Beto Murgas, gestor y compositor, señaló la importancia de la evolución del género ante el mundo: “Definitivamente se parte la historia de la cultura vallenata con algo que nos universalizó; se venía conociendo el vallenato en su espacio sonoro, después Colombia y ya cuando se los declara como patrimonio cultural de la humanidad ya son palabras mayores”.

El anuncio más relevante de la jornada fue la presentación oficial de la Unidad Jurídica para la Defensa del Vallenato. Este nuevo colectivo jurídico nace como una herramienta estratégica para brindar acompañamiento legal y garantizar la protección de los derechos de autor, respondiendo a una necesidad histórica de los creadores de la música vallenata frente a la industria.

Cortesía Gobernación del Cesar Con una representación teatral se conmemoró esta fecha.

La noticia fue recibida con beneplácito por el gremio artístico. Ivo Díaz, cantante y compositor, celebró la iniciativa destacando el respaldo que esto significa para los compositores: “Es una gran noticia que hoy el departamento del Cesar tenga un equipo jurídico para defender a los autores”, afirmó, reconociendo el valor de contar con un cuerpo especializado para la defensa del patrimonio inmaterial.

La agenda cerró con un conversatorio reflexivo sobre la década del vallenato como Patrimonio de la Humanidad. En este espacio de diálogo se analizaron los avances y retos del Plan Especial de Salvaguardia (PES), ratificando que la preservación del vallenato requiere no solo de la celebración del pasado, sino de acciones concretas para asegurar su transmisión a las futuras generaciones.