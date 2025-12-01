El carnaval por los municipios del Atlántico ya se siente. Palmar de Varela es otra de las poblaciones del departamento que ha presentado a su representante a las carnestolendas del 2026.

Se trata de Sandry Vanessa Charris Fontalvo, de 23 años, cuya presentación oficial se realizó el pasado 29 de noviembre en el auditorio Martha Escorcia, un acto abierto al público que marcó el inicio de un año festivo para el municipio.

Diseñadora gráfica, bailarina desde siempre y apasionada por las expresiones culturales de su tierra, Sandry asume el rol con una mezcla de ilusión y compromiso. “La verdad es que me siento muy dichosa y alegre por ser la anfitriona de los carnavales 2026 de Palmar de Varela”, dijo a EL HERALDO. “En mí se encendió oficialmente la llama de un gran sueño y mi corazón comenzó a latir con fuerza para llevar y hacer sentir desde ya el carnaval en Palmar de Varela”.

Su vínculo con el arte viene desde la infancia. “Desde niña estuve ligada a los cursos de artes plásticas de mi municipio y pues yo creo que desde ahí comenzó ese camino de inclinación a lo que de pronto soy hoy en día, diseñadora gráfica”, contó.

A esa formación se suma una relación profunda con la danza. “Desde que tengo uso de razón el baile ha hecho parte de mí y de mi familia”.

Este año decidió dar un paso más y unirse a la cumbiamba La Revoltosa, que suma 70 años de tradición en el Carnaval de Barranquilla. “La verdad es una cumbiamba que me recibió con los brazos abiertos y es muy lindo porque sé que cuento al 100% con el apoyo de ellos en este carnaval 2026”, afirmó.

Con ese respaldo y la energía que la caracteriza, Sandry se propone llevar el nombre de Palmar de Varela con fuerza y convicción. “Yo quiero llevar con orgullo el carnaval de Palmar de Varela a cada rincón del municipio y a todos sus alrededores. Que a cualquier lugar que yo llegue, diga: aquí llegó la reina de Palmar, aquí llegó la tradición de Palmar”.

Entre sus metas está impulsar la participación de la comunidad y dejar una huella en la historia local. “Estoy decidida a poner todo mi amor y todo mi esfuerzo para llevar a lo alto nuestro carnaval y nuestras tradiciones”, afirmó.

También tiene aspiraciones claras: “Con el favor de Dios, porque sé que así será, traerme con orgullo la sexta corona intermunicipal y bueno, quién quita traer también la corona de la sirena”.

De cara al 2026, Sandry solo piensa en entregarlo todo. “Estoy demasiado emocionada, con muchas expectativas. Yo quiero entregarlo todo por estos carnavales de Palmar de Varela”.

La nueva reina ya está en marcha. Y su voz, cargada de entusiasmo, anticipa un carnaval vivido desde la convicción y el afecto por su gente.